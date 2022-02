Caen. Caen s'incline aux tirs au but contre Briançon (3-4)

Un but dès le début du match, un autre 30 secondes après le début du troisième tiers, un suspense haletant jusqu'à la séance de tirs au but fatidique... Les spectateurs ne se sont pas ennuyés pour le premier match des Drakkars en 2018. Malheureusement dans ce match opposant deux équipes en pleine forme, c'est Caen (Calvados) qui s'incline (3-4) contre Briançon (Hautes-Alpes) après une séance de tirs au but ou les trois tireurs de Caen, Scott Brannon, Kevin Undershute puis Bobby Chaumont, ont raté leur tentative. Malgré la défaite, cette opposition restera un "match référence" pour l'entraîneur Luc Chauvel.

Les buts

Caen

1ere : Darge assisté par Zubov et Undershute (1-0)

7e : Brannon assisté par Undershute et Durand (2-1)

58e : Zubov assisté par Menard et Prosvic (3-3)

Briançon

3e : Drolet assisté par Kapicka et Beyer (1-1)

41e : Kapicka assisté par Drolet et Demers (2-2)

48e : Drolet assisté par Kapicka et Demers (3-3)

70e : Perron-Fontaine (séance de TAB, 4-3)

La réaction de Luc Chauvel, entraîneur de Caen

"On a loupé des grosses occasions au deuxième tiers un peu comme contre La Roche-sur-Yon. Je pense que c'était un match assez équilibré avec deux équipes qui ont eu leurs temps forts. On est déçus de ne prendre qu'un point mais comme je l'ai dit aux garçons c'est un match avec celui de Nantes à domicile, où on voit une équipe qui joue comme à l'extérieur : une équipe solidaire qui travaille pour le résultat."

La fiche technique

Caen - Briançon : 4-3 (TAB) (2-1, 2-1, 3-3, 3-3)

Caen : Papillon (GB, 24 arrêts), Blanc (GB), Reynaud, Labanowicz, Robert, Delbaere, Darge, Durand, Undershute, Colombin, Zubov, Brannon, Chaumont, Prosvic, Ferey, Menard, Dubourg, O'Connor, R. Colotti, Keirstead

Briançon : Jiri (GB, 25 arrêts), Duquenne (GB), Raby, Seed, Bourgaut, Drolet, Farnier, Perron-Fontaine, Cartron, Valier, Damy, Obuch, Prier, Laliberté, Demers, Kapicka, Beyer, Richard, Metais, Buttin, Zion, Arnaud

A LIRE AUSSI.

Hockey sur Glace : Caen revient victorieux de Briançon (4-5)

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars assommés par Brest !

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars de Caen cartonnent à Cholet !

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars rechutent contre Neuilly-sur-Marne (3-5)

Auteur d'un triplé, Fabien Colotti libère les Drakkars (3-2)