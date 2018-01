Après Eleanor, la Ville et les habitants du Havre nettoient la plage ensemble

Au Havre comme dans toute la Seine-Maritime, la montée des eaux pendant la tempête Eleanor a sali les plages. Le vendredi 5 janvier 2018, de nombreux habitants ont répondu à l'appel de la Ville et ont aidé les services techniques au nettoyage.

L'appel avait été lancé dès la veille. Le vendredi 5 janvier 2018, ils étaient nombreux à y répondre sur la plage du Havre (Seine-Maritime). Armés de bottes, de gants, de vêtements de pluie et de bonne volonté, des dizaines de volontaires se sont présentés pour donner un coup de main aux services de la Ville.

Opération nettoyage

Pendant une bonne partie de la journée, ils ont œuvré ensemble à nettoyer autant que possible une plage souillée par la montée des eaux et le passage de la tempête Eleanor. Sur place, une quarantaine d'agents était également au travail et fournissait des gants, des sacs ou encore des pinces aux volontaires.

À la demande de certains internautes et au vu de la tâche qui reste à accomplir, la Ville a annoncé que l'opération sera reconduite le samedi 6 janvier 2018, toujours sur la plage, entre 9h et 16h.

Bonjour,

une nouvelle session de ramassage est organisée demain avec les équipes de la Ville.

Sacs, gants et pinces seront fournis par les agents.

Nous vous attendons nombreux ! https://t.co/jJfYEgbL36 — Le Havre ☃️ (@LH_LeHavre) 5 janvier 2018

A LIRE AUSSI.

La tempête Eleanor touche de plein fouet la Seine-Maritime

Intempéries en Normandie : la Vire en crue à Saint-Lô [photos]