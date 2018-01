Calvados : fiché comme délinquant sexuel, il omet de justifier de son adresse

Le 06 janvier 2018 à 09:10 Par : Joëlle Briant

Un quinquagénaire condamné pour viol et agressions sexuelles omet durant plus d'un an de justifier de son adresse à la gendarmerie comme la loi l'y oblige. Il a été jugé jeudi 4 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).