Troarn. Calvados : furieux que son ami soit en garde à vue, il insulte les gendarmes

Mercredi 3 janvier 2018 un jeune homme âgé de 19 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché, outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, ceci à Saline à l'est de l'agglomération en octobre 2017.

"Je ne suis pas une balance"

Le fait que son copain soit placé en garde à vue pour un problème de stupéfiants déplaît au jeune homme au plus haut point. Appelant régulièrement la gendarmerie de Saline durant plus d'une semaine, il profère menaces et injures. Suite à un traçage, il ne peut plus contester que ces appels ont été émis de son portable, mais il se disculpe en affirmant l'avoir prêté. Quand on lui demande à qui, il répond qu'il n'est pas une balance.

Il refuse les travaux d'intérêt général

Pour le procureur, même si les faits ne sont pas reconnus, la culpabilité du prévenu ne fait aucun doute : "C'est le téléphone de sa mère et il en a l'usage exclusif". Le jeune homme vivant chez ses parents et n'exerçant aucune activité, le magistrat lui demande s'il serait d'accord pour effectuer une peine de travaux d'intérêt général, mais sa réponse est non. Occasion pour le magistrat de rappeler que cette peine ne peut être prononcée qu'avec l'accord de l'intéressé, car il ne s'agit pas de "travaux forcés". Deux mois de prison avec sursis sont alors requis, le procureur déplorant ce refus : "Il aurait au moins été utile à la société !"

Le prévenu écope de deux mois de prison avec sursis et de 150 euros de préjudice moral au bénéfice de la maison de la gendarmerie.

