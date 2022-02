Les avocats de Trump demandent la non-publication d'un livre polémique

Dans une lettre, les avocats de M. Trump dénoncent des compte-rendus "faux/sans fondement" contenus dans le livre "Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump", et demandent que l'auteur, Michael Wolff et l'éditeur "cessent immédiatement" la publication du livre, qui doit sortir le 9 janvier.

A LIRE AUSSI.

Nouvel embarras à la Maison Blanche sur les relations avec Moscou

Trump fulmine face aux souçons de collusion avec la Russie

Trump se lâche contre son ex-conseiller Bannon

L'enquête russe s'accélère, un ex-proche de Trump accepte de coopérer

Parcours d'obstacles pour Trump de retour en Europe