Vire : sans moto, il vole un casque !

Puis, il entreprend ensuite de rejoindre des amis, qui eux, fêtent leur réussite au baccalauréat. Au fur et à mesure de la soirée, son humeur s’assombrit. Il avoue : “Eux avaient des projets, tandis que moi, je n’avais que mon anniversaire, puisque j’ai échoué”. Le jeune homme avale environ un litre et demi de whisky puis décide de rentrer chez lui. En chemin, il s’avise de briser la devanture d’un magasin, y pénètre puis, devant la résistance du tiroir–caisse, repart mais vole tout de même un casque de moto. Le gérant de la boutique, réveillé en pleine nuit par l’alarme, arrive sur les lieux après avoir appelé les forces de l’ordre qui interpellent Valentin.

Jugés pour ces faits devant le tribunal correctionnel, jeudi 17 novembre, le jeune majeur ne trouve aucune explication à son geste, à part son état d’ébriété. “Pour le casque, je sais pas, je n’ai même pas de moto !” En attendant une formation, il est standardiste intérimaire à l’hôpital de Vire. Le tribunal a finalement condamné Valentin à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Le commerçant réclame lui ce que son assurance n’a pas pris en charge, soient près de 2 693 €, toutes causes de préjudice confondus.