Centre-ville de Caen : la collecte de déchets à cheval !

Depuis lundi 21 novembre, Caen expérimente la collecte hippomobile des poubelles du secteur piétonnier du centre-ville, destinées à recevoir les déchets des passants. “Deux percherons tractent un véhicule sous le contrôle d’un cocher professionnel. Ils sont accompagnés d’agents d’entretien de la Ville sur un circuit bien défini”, explique Rudy l’Orphelin, adjoint au maire chargé de l’environnement. “Les corbeilles du centre-ville sont très sollicitées. Jusqu’à présent, il y avait deux ramassages par jour avec un camion thermique. Jusqu’au 16 décembre, le second passage sera effectué par la collecte hippomobile”.

Prémices des JEM 2014

Buts de cette expérimentation : favoriser le retour du cheval dans la ville à trois ans des Jeux équestres mondiaux (JEM 2014) qui se dérouleront majoritairement à Caen, et valoriser un mode de transport écologique. “Les coûts et la vitesse d’avancement des percherons sont semblables à un véhicule classique”, indique Rudy l’Orphelin. L’expérience fera l’objet d’une évaluation en 2012 et sera étendue à d’autres actions si elle s’avère concluante.