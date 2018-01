Tempête Eleanor : faut-il s'attendre à d'autres tempêtes ces prochains jours ?

En moins d'un mois, quatre événements météorologiques majeurs ont apporté des vents à plus de 100 km/h sur la Normandie, dont le dernier avec la tempête Eleanor, mercredi 3 janvier 2018. Est-ce exceptionnel ?

Des vents à plus de 100 km/h ont été enregistrés un peu partout en Normandie dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 janvier 2018, mais aussi les 11, 27 et 29 décembre 2017. De quoi se demander si la répétition de ces événements de vents très forts est exceptionnelle. "Ça ne l'est pas", pour Nicolas Buffard, prévisionniste à la station Météo France de Carpiquet prêt de Caen.

Six journées par an

"En moyenne, nous enregistrons en Normandie six journées par an avec des vents réguliers à plus de 90 km/h", explique-t-il. Et rien ne permet d'envisager à l'heure actuelle le scénario des prochains mois. D'ailleurs d'ici la mi-janvier, Météo France prévoit un temps plus calme, avec une baisse des températures.

La station de Carpiquet a enregistré mercredi 3 janvier des rafales à 123 km/h la nuit dernière. "C'est moins que lors de la tempête de décembre 99 avec des pointes mesurées entre 140 et 150 km/h".

