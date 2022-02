Saint-Lô. Tempête dans la Manche : les conseils de prudence de la préfecture

De nombreux passages pluvieux, voire temporairement orageux sont annoncés dans la Manche dimanche 31 décembre 2017 et lundi 1er janvier 2018.

Le vent soufflera avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h sur le littoral et 130 km/h sur les caps les plus exposés.

La houle est importante

Sur le littoral, la houle est déjà importante en début de soirée, samedi 29 décembre 2017. Avec la hausse des coefficients de marée les jours prochains (92 puis 97), elle devrait s'amplifier pour atteindre 5 mètres au large de Cherbourg d'ici lundi 1er janvier. A cela s'ajoutera les vents tempétueux dans des champs dépressionnaires provoquant une forte surcote.

Risque de vagues-submersions

Le risque vagues-submersions pourrait se trouver augmenté pour cette période, impactant tout spécialement les zones littorales exposées Ouest.

Il convient d'être particulièrement vigilant tout au long de ce week-end, et notamment sur les routes du département et sur son littoral.

Les conseils de la préfecture

La préfecture de la Manche demande de respecter les conseils de prudence suivants :

Pour les vents forts :

• rester vigilant durant vos déplacements, tout particulièrement sur le littoral et en forêt ;

• veiller à la bonne fixation des tentes, chapiteaux et structures ;

• ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés ;

• ne pas intervenir sur les toitures et ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol ;

• il est également conseillé aux plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence adaptées à leurs situations.



Pour les vagues-submersion :

• éviter de prendre la mer ;

• dans la mesure du possible, ne pas circuler en bord de mer et éviter la proximité des plages et rivages ;

• veiller à sécuriser vos biens et les embarcations nautiques.



Pour les crues :

• rester vigilants à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable ;

• respecter la signalisation routière.



