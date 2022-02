Caen. Calvados : escapade à l'abbaye aux Dames

De l'église abbatiale de la Trinité au parc Michel D'Ornano en passant par le cloître de l'Abbaye ou la merveilleuse crypte bercée de lumière, chaque recoin de ce lieux érigé, à la fin du XIème siècle, à la demande de la Reine Mathilde pour son repos éternel, recèle des histoires et des secrets.

L'abbaye aux Dames à Caen, construite à la demande de la Reine Mathilde. L'épouse de Guillaume repose dans le cœur de l'église Abbatiale - Thibault Deslandes

La politique y côtoie l'histoire et la religion

Charlotte Corday y a travaillé, Michel D'Ornano l'a protégé, Hervé Morin la dirige. À la fois, toujours lieu de culte et centre de décision politique, comme un pied de nez à la loi de 1905 séparant l'Église et l'état, l'abbaye aux dames fait se côtoyer Politique et Religion.

Découvrez avec nous, un monument aux milles secrets. Visite guidée avec Philippe Laroche, responsable des visites du monument.

Abbaye aux Dames Impossible de lire le son.

La visite de l'Abbaye aux Dames encore gratuite, est proposée chaque jour de la semaine. Une visite qui pourrait d'ailleurs devenir rapidement payante. L'objectif de la collectivité, dégager des fonds pour proposer de nouveaux outils, notamment numériques, aux visiteurs.

A LIRE AUSSI.

L'Agenda en Normandie: vendredi 17 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Les abbayes, des PME presque comme les autres

L'Agenda en Normandie : mercredi 5 avril

Cent ans après, deux des petits bergers de Fatima seront canonisés