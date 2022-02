Caen. Bien-être : à Caen, Julien Todeschini alterne entre marchés et nutritionniste professionnel

À 27 ans, Julien Todeschini croque la vie à pleine dent. Alternant entre quatre marchés par semaine, à Caen (Calvados) puis Alençon (Orne), ce jeune nutritionniste prend les échanges humains comme fil conducteur dans sa vie professionnelle. Passé par la faculté de sport (STAPS), comme beaucoup de jeunes passionnés de sport, il s'est orienté dans la préparation physique et la diététique avant de s'improviser écrivain, plume à la main.

Sport, nutrition et corps humain

Son livre, "En forme en 12 semaines", est notamment orienté vers la nutrition et le sport, en s'adressant au plus grand nombre. "L'idée était de permettre à n'importe qui de se remettre en forme, de se reprendre en main. Il est destiné à ceux qui cherchent à en connaître un peu plus sur le rapport entre le sport, la nutrition et le corps humain. Je pars du principe que lorsque l'on a compris le mécanisme, c'est plus facile de l'appliquer", explique-t-il. "Le plus difficile finalement était de vulgariser mes propos en tant que professionnel pour que le contenu soit adapté à tout le monde". En guerre contre tous les programme de régime qu'il juge "contre-productif", Julien Todeschini gère aussi la nutrition de rugbymen à haut niveau.

Auto-entrepreneur pour les sportifs de haut niveau

Anciennement à disposition du club de Valenciennes en Ligue 1 de football, le Caennais suit depuis cette année la nutrition des rugbymen professionnels de Biarritz qui évoluent en Pro D2, en tant qu'auto-entrepreneur. À plus de 800km, il adhère pleinement à ce projet. "J'y vais de manière ponctuelle pour faire des formations générales et pour les joueurs qui le souhaitent, je fais des suivis individualisés à distance, qui sont très pointus. Ils sont d'ailleurs très demandeurs", se réjouit-il. Un rythme de vie condensé pour cet ancien basketteur, qui alterne entre suivi nutritionnel de sportifs professionnels et vente de fruits et légumes, qui semble lui apporter son grain de satisfaction. "L'aspect humain m'anime sur les marchés. Cela permet de rencontrer des gens et créer des liens", conclut-il.

