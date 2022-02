Alençon. Alençon : nocturne à la patinoire de Noël

À Alençon (Orne), il y a piste de luge et patinoire à l'occasion des fêtes de fin d'année 2017. Cette dernière est implantée bien à l'abri et au chaud sous la coupole de la Halle au Blé et elle est gratuite.

Patinoire synthétique

Cette patinoire synthétique de plus de 250m² est limitée par sécurité, à quarante enfants à la fois, entre 14h et 19h.

Par exemple, Eloane et Maé sont venus de Lyon, passer les fêtes chez leur tante à Alençon :

Eloane et Maé Impossible de lire le son.

Cette patinoire de Noël à Alençon est ouverte jusqu'au 7 janvier 2018 inclus. Mercredi 27 décembre 2017, elle ouvre en nocturne jusqu'à 22h.