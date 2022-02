Mondeville. "Retour de cadeaux" : pas de répit pour les boutiques d'occasion en Normandie

Si vous avez reçu deux fois le dernier I Phone ou si vous n'êtes pas spécialement fan de l'intégrale de Louis la Brocante que votre grand-mère vous a offert, direction ces bonnes adresses où l'on peut revendre toutes sortes d'objet à un bon prix.

40 à 50 % de vente en plus

À Mondeville, près de Caen (Calvados), Philippe Dauvergne, responsable du magasin Easy Cash, l'assure : "En décembre, on fait 40 à 50 % de chiffres d'affaires en plus. En réalité, nous avons un rush aussi bien avant qu'après Noël, précise-t-il. Les gens viennent dès le début du mois se débarrasser des produits dont ils n'ont plus l'usage pour sortir du cash et acheter des cadeaux."

Mais le pic se joue aussi bien sûr après Noël. "Les cadeaux qui n'ont pas plu sont revendus chez nous". Parmi les produits les plus prisés, les objets high tech dernier cri. "Je pense par exemple aux I Phones 8 ou 10, poursuit Philippe Dauvergne. On peut proposer de les racheter à des prix très élevés puisque ce qui est important pour nous c'est de le présenter en magasin plutôt que de gagner de l'argent dessus."

De façon générale, il explique tenir "à ce que les clients reviennent" plutôt que de grossir les marges. Autre avantage, côté acheteur cette fois-ci : tous les produits sont garantis un an. Le Bon Coin n'a qu'à bien se tenir.

A LIRE AUSSI.

Pour Noël, les Français privilégient un budget raisonnable et les astuces

Ils fêtent Noël en mer : les sous-mariniers racontent