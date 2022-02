Mondeville. Calvados : elle recèle le butin d'un vol commis par des mineurs

Mercredi 20 décembre 2017, une femme âgée de 32 ans a comparu pour recel devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits remontent à octobre 2014.

Elle dépose le produit du vol chez sa grand-mère

Les deux jeunes voleurs faisant partie de sa famille, la jeune femme accepte de se charger du sac contenant les parfums et le dépose chez sa grand-mère. C'est à la suite d'une enquête qu'elle est mise en cause pour recel. "Vous saviez que ce sac contenait le produit d'un vol, constate le président qui l'avertit, le voleur prend le risque, le receleur non, il est donc puni plus sévèrement".

Le casier judiciaire de la prévenue comporte des mentions d'outrages et de rébellion, mais depuis 2014 elle n'a plus fait parler d'elle.

Le ministère public requiert une amende de 350 euros. Ce sera la décision de la cour.

