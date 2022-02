Cherbourg. Handball : la JS Cherbourg termine sur une victoire, tout reste à faire en 2018

Neuf défaites, quatre victoires, dont deux à domicile. C'est le bilan comptable de la JS Cherbourg Manche Handball, à l'issue de la première phase du championnat de Proligue.

Lanterne rouge

Les Mauves ont sauvé l'honneur, mercredi 20 décembre 2017, en s'imposant à domicile face à Nice (29-23). Ils passeront quand même les fêtes à la dernière place du classement, avec huit points, soit un de moins que Nancy et Besançon. "Malheureusement, nous restons lanterne rouge, mais grâce à ce résultat nous ne sommes pas encore décrochés", analysait Chérif Hamani à l'issue de la rencontre.

"Il faut être meilleurs"

Le coach accueille positivement la trêve de Noël : "tout le monde commence à être un peu rincé". Lucide, il sait que la préparation de la seconde partie de saison sera capitale. "On va essayer d'être pointilleux, pour améliorer nos relations aussi bien en attaque qu'en défense". Le groupe, largement remanié pendant l'été, doit encore travailler pour trouver des automatismes. "On n'a pas le choix, il faut que la seconde partie de saison soit meilleure", tranche Chérif Hamani, selon qui la JSC aurait mérité de compter "au moins deux victoires de plus" à la trêve.

Pas de renfort prévu

Heureux lui aussi de retrouver la victoire, Vincent Ferey, président de la JS Cherbourg, trouve qu'il y a "du potentiel. Il faut que certains se libèrent un peu plus et travailler sur le mental". Le patron l'assure : "c'est un groupe qui, franchement, essaye de bien faire et travaille". Quand à l'éventualité de recruter un renfort, "ce n'est pas prévu à l'heure actuelle", assure-t-il, en raison d'un nécessaire équilibre financier.

