Le-Havre. Le Havre : des astuces pour bien vieillir chez soi

Le 18 novembre 2016 la ville du Havre (Seine-Maritime) inaugurait la maison Dahlia. Une maison témoin de démonstration et de prévention ouverte aux seniors. Le 12 décembre 2017, la maison Dahlia propose un service supplémentaire : un "club utilisateurs seniors". Le fruit d'un partenariat entre la ville du Havre et TechSap Ouest. Il s'agit d'un cluster d'entreprises qui a vocation à favoriser l'innovation au service des seniors et à promouvoir le déploiement des technologies liées au bien vieillir à domicile. Cette structure associative a été créée à l'initiative de la CCI Alençon (Orne).

Des astuces pour bien vieillir chez soi

Le "club utilisateur senior" est en fait un atelier hebdomadaire au sein de la maison Dahlia. Il a pour fonction de permettre aux seniors, à leur famille ou aux aidants de découvrir des astuces et des objets innovants pour maintenir la personne âgée à domicile. Des adaptations parfois simples, écoutez Valérie Egloff, adjointe au maire du Havre en charge du handicap et des personnes âgées :

La Ville du Havre s'est vu décerner le 15 décembre 2017, au Ministère des Solidarités et de la Santé (Paris), le "Prix coup de cœur" de la catégorie "Habitat" du Concours Villes Amies des Aînés 2017 qui avait pour thème "Bouger et agir dans sa ville". Ce prix récompense l'initiative de la Ville du Havre concernant la Maison Dahlia inaugurée le 18 novembre 2016.

Les membres du "club utilisateurs seniors" sont sensibilisés au rôle de l'innovation dans la réponse à leurs problématiques. Ils sont aussi invités à participer à ces ateliers pratiques pour améliorer les solutions innovantes du bien vieillir, tester par exemple des nouveautés.

La ville du Havre invite les seniors et aidants désireux de s'investir dans cette action à s'inscrire auprès de la maison Dahlia (quartier d'Aplemont) : 02 35 44 97 28.

