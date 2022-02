Caen. Zénith Fraîcheur, nouveau primeur-fromager à Caen

Primeur, fromager, crémier et épicerie fine, Zénith Fraîcheur a ouvert ses portes le 8 décembre 2017. Anciennement installés à Troarn (Calvados), Caroline et Julien Jacqueline ont choisi la ville de Caen pour ouvrir leur nouvelle boutique.

La qualité avant tout

Ce nouveau primeur offre une large gamme de produits : fromages, fruits et légumes frais, vins, rhums arrangés, thés, purées et soupes maison. "On privilégie la qualité", précise Caroline Jacqueline, co-gérante. Côté produits locaux, l'enseigne propose : cidre, poiré, yaourts, crème fraîche et bières.

Ouvert dès 7h30, les "pressés" du matin pourront y trouver du jus d'orange frais, des smoothies et des fruits découpés. Des "formules du midi" seront également disponibles en début d'année. Pour agrémenter les repas de fête, du foie gras, du pain d'épices, des corbeilles de fruits secs et des produits exotiques sont également présents sur les étals de Zénith Fraîcheur.

Pratique : Zénith Fraîcheur, 61 Boulevard Yves Guillou. Ouvert du mardi au samedi, de 7h30 à 20h. Tél. 02 50 28 02 17