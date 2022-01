Caen. Plus de 300 Pères Noël en moto à Caen

Vous auriez pu les suivre, les croiser ou encore recevoir des bonbons de la part de ces nombreux Père Noël. Ce samedi après-midi, plus de 300 motards vêtus de rouge se sont réunis à la Bijude, au magasin Maxxess moto, point de départ d'une balade de 15 km avant de rejoindre le centre-ville de Caen et le traditionnel marché de Noël. Ils ont ensuite terminé le parcours au magasin Dafy Moto à Ifs. "Il fait beau, tout le monde est de bonne humeur, c'est super. C'est ouvert à tous et cette année on a pu faire des baptêmes pour les enfants, ce qui apporte un plus à l'association", se réjouit Vincent Péron, vice-président de l'association Normand's Bike, organisatrice.

Les motards ont du cœur

Et si l'un des objectifs est de passer un moment convivial, la balade permet avant tout de récolter des fonds au profit d'enfants ou de familles hospitalisées. "Via les inscriptions (4€, ndlr), cela nous permet de soutenir les enfants et familles hospitalisées. L'an dernier, on avait récolté 755€ pour financer la rénovation d'un appartement pour une famille qui n'avait pas trop de moyens. Mais on change d'association tous les ans, pour aider tout le monde et cette année, c'est pour l'association "Les Fées papillon"", conclut l'une des pièces majeures de l'organisation.

