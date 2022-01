Cherbourg. Manche : Un homme armé d'un couteau menace des passagers dans un bus

Un homme âgé de 26 ans et armé d'un couteau avait menacé les passagers d'un bus à Cherbourg (Manche), mardi 12 décembre 2017. Il a pu être interpellé.

L'homme alcoolisé profère des menaces de mort

Pendant son transport, l'individu a insulté et menacé de mort les policiers en proférant des propos à connotation terroriste. Après un passage à l'hôpital pour un examen médical, le jeune homme a été placé en dégrisement avec une alcoolémie de près de 2 grammes par litre de sang, sous le régime de la garde à vue. Il faisait l'objet de deux fiches de recherches judiciaires.

Condamné à un an de prison

Le prévenu a été jugé jeudi 14 décembre 2017 et condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont 3 mois ferme avec mise à l'épreuve d'une durée de 2 ans avec des obligations de soins pour ses consommations d'alcool et de stupéfiants, d'indemnisation de ses victimes et les interdictions de fréquenter les débits de boissons, de détenir ou de porter une arme. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.