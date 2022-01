Mouen. Calvados : une expulsion par huissier se termine dans la violence

Un homme âgé de 21 ans a comparu mercredi 13 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour répondre de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et pour port sans motif légitime d'arme blanche. Les faits se sont produits à Mouen au sud-ouest de l'agglomération le lundi 25 septembre dernier.

Une douzaine de gendarmes encadrent l'expulsion

À cause de d'incidents produits dans le passé avec cette famille, une douzaine de gendarmes avait été désignés pour encadrer l'opération. Le déménagement dure toute la journée et le jeune homme y participe calmement tandis que son père reste alité. En fin d'après-midi l'huissier signifie à ce dernier de quitter sa chambre. L'homme souffrant du dos se lève avec difficulté et des agents doivent le soutenir jusqu'à la porte d'entrée.

Le jeune homme ceinture l'un des agents

Le père se met soudain en opposition, agrippant le chambranle de la porte et refusant de sortir. Le jeune homme, à l'extérieur à ce moment, s'approche d'un agent et le ceinture. Poussé, le gendarme chute contre un pot de fleurs, se blessant l'avant-bras (ce qui lui vaudra deux jours d'incapacité totale de travail). Il sollicite 300 euros de dommages et intérêts.

"Je ne me considère pas responsable de cette chute"

À la barre, le prévenu répète qu'il ne se considère pas responsable de cette chute : "Je me suis mis en entrave, c'est vrai, pour les empêcher de brusquer un homme fatigué". Quant au second délit reproché, à savoir le port d'arme blanche, il explique être collectionneur de couteaux papillon et amoureux de l'art : "Durant le déménagement, je devais bien les mettre quelque part, donc je les ai mis dans ma poche".

Un certain mépris ressenti par la procureure

La procureure considère le jeune homme de mauvaise foi et méprisant envers le tribunal comme envers les gendarmes. Elle requiert la confiscation des couteaux et 4 mois de prison avec sursis.

Le délibéré sera rendu lundi 18 décembre 2017.

