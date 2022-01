Rouen. À Rouen, deux immeubles du quartier Luciline prennent l'eau

"Les problèmes ont commencé dès que j'ai emménagé en 2014", témoigne Aimée Gallioz, locataire de l'immeuble Riva de l'éco-quartier Luciline de Rouen (Seine-Maritime). Chauffage, digicode... et surtout les infiltrations d'eau. C'est la quatrième fois que le problème revient sur le même mur. "Ils sont venus refaire à plusieurs reprises mais désormais, ils ne viennent plus", explique-t-elle. Même problème dans l'immeuble d'en face, Futur'en Seine. Chez Sébastien Caudron, les plinthes ont changé de couleur et une poche d'eau qui s'est formée à son plafond s'est même retrouvée au milieu de son salon. Dans d'autres appartements, des seaux ont carrément été mis en place pour récolter le goutte-à-goutte des fuites. "Ce n'est pas tolérable, c'est quasi insalubre", lance Louise Gandon, une autre locataire.

Des démarches longues

Les locataires ont fait remonter leurs plaintes à leur bailleur social, Logiseine, qui n'intervient pas assez vite à leur goût. Ils ont désormais lancé leur propre page Facebook et fait circuler une pétition. "Logiseine a dû faire quelque chose depuis mais nous n'en savons rien", lance Sébastien Caudron. "Nous avons identifié et fait colmater une fuite qui venait du toit végétalisé de l'immeuble Futur'en Seine", précise Fabien Garcia, chargé d'opération chez Logiseine. Un expert de l'assurance doit passer dès lundi 18 décembre 2017 pour constater les dégâts et les travaux de réfection pourraient débuter dès le début d'année prochaine. Reste à savoir s'ils pourront régler l'ensemble des désagréments qu'ont pu subir les locataires.

A LIRE AUSSI.

La bonne santé du marché de l'immobilier dans l'agglomération de Rouen

Normandie : José Mizrahi, juif aux parents déportés pendant la guerre, raconte la vie de ses sauveurs

Rouen : les quatre grands projets immobiliers à venir

Habitat partagé : une première en Normandie d'ici 2018