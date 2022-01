SNCF: les TGV low-cost Ouigo désormais au départ de Paris

Le premier Ouigo pour Nantes est parti de Montparnasse à 06H25, et les suivants se sont succédé sans problème, a indiqué une porte-parole à l'AFP.

La SNCF a entrepris de différencier son offre à grande vitesse entre TGV inOUI pour le haut de gamme, et Ouigo pour un service de base, uniquement réservable sur internet. Cette politique a conduit a supprimer dimanche les trains iDTGV, un service dont les billets étaient également disponibles seulement sur internet et qui a beaucoup servi de champ d'expérimentation des offres commerciales du groupe.

Ouigo, qui selon ses concepteurs offre "l'essentiel de la grande vitesse à petit prix", s'adresse en priorité à des clients "ultra-sensibles aux prix", qui pourraient être séduits par le covoiturage et les cars longues distances.

"Six voyageurs sur dix n'auraient pas voyagé en train sans l'offre Ouigo", relève le directeur général chargé du produit, Stéphane Rapebach, cité dans un communiqué.

Né en 2013, ce service devrait transporter 25 millions de passagers en 2020, soit plus de 20% du trafic des TGV prévu à cette date. Il a déjà plus de 7 millions de voyageurs au compteur depuis le début de l'année, un chiffre en hausse de 30% en un an.

Pour le moment, il propose cinq allers-retours quotidiens depuis la gare Montparnasse (Vaugirard) : deux vers Bordeaux, deux vers Nantes et un vers Rennes. Au total, le service lancé dimanche prévoit 32 circulations quotidiennes. Des départs depuis d'autres gares parisiennes devraient également être mis en place ultérieurement.

Les billets seront un peu plus chers au départ de Paris que depuis les gares périphériques, car les péages y sont plus élevés: à partir de 16 euros pour les adultes, au lieu de 10 euros, et un tarif fixe de 8 euros pour les enfants, au lieu de 5 euros.

Sur les liaisons de province à province, le Ouigo Tourcoing-Rennes a été supprimé, mais la SNCF a créé un Tourcoing-Bordeaux.

A LIRE AUSSI.

Deux nouvelles lignes TGV rapprochent Paris et l'Atlantique

Contre la fraude, les portillons débarquent dans les gares TGV

Le TGV continue sa course vers l'ouest, la SNCF réorganise son offre

Les nouvelles lignes TGV vers Bordeaux et Rennes inaugurées en grande pompe

Paris-Granville : le trafic reprendra lundi matin en gare de Paris/Montparnasse