Caen. Météo en Normandie: grêle et neige avant la douceur et le vent dimanche

Les conditions météo de ce week-end des samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 restent perturbées par des averses de pluie, de grêle et de la neige également, notamment dans le sud de la région. Pour la journée de samedi, Météo France a maintenu le Calvados, l'Orne, la Manche, la Seine-Maritime et l'Eure en vigilance jaune à la neige et aux verglas. D'importantes chutes de grêle ont été enregistrées dans la nuit.

Plus doux mais du vent dimanche

Dimanche 10 décembre, les températures doivent remonter assez nettement (+ 4 à 6° en moyenne par rapport à samedi). Mais le vent va se renforcer sérieusement. Il soufflera en rafales jusqu'à 100 km/h sur les côtes les plus exposées, 80 dans les terres. Ce sera pire lundi, avec des rafales sur les côtes jusqu'à 110 km/h et une mer très agitée et dangereuse, avec des creux de quatre à cinq mètres.

