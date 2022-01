Enchanteur. Le cirque de Noël à Rouen pour les fêtes

Le cirque Medrano présente pour ce Noël un tout nouveau spectacle inspiré par le conte des 1001 nuits. Résolument modernisé, mariant music-hall et tradition circassienne ce spectacle rassemble toute la famille.

Du music-hall au cirque!

Christophe Herry, directeur artistique du cirque Medrano mise cette année sur la nouveauté en choisissant pour thème Aladin: "Bien plus que du cirque, ce spectacle fantaisiste est conçu pour surprendre le spectateur avec voltige, dressage, chant, danse, numéros de cabaret. J'ai recruté pour ce programme des artistes de renommée internationale issus du monde du cirque mais aussi du music-hall". Christophe Herry parle notamment avec enthousiasme de ces danseurs acrobates georgiens qui composent une chorégraphie guerrière: "une véritable prouesse technique et physique: c'est de l'inédit!"

Une lampe, un génie et un tapis volant

"Pas de M. Loyal cette année!" annonce Christophe qui souhaite moderniser le cirque. Le spectacle se développe autour de l'histoire d'Aladin mais il n'y a pas véritablement de narration. C'est une succession de tableaux où tous reconnaissent les épisodes majeurs de ce conte: l'apparition du génie ou le tapis volant. Par contre, tous les numéros s'enchaînent grâce à des intermèdes chantés: "Les chansons ont été créées spécialement pour le spectacle". Aladin et Jasmine voltigent dans les airs et ce thème oriental donne aussi l'occasion de présenter de nombreux animaux exotiques: "Je suis particulièrement fier de nos éléphantes, avoue Christophe, elles sont facétieuses et très intelligentes. Elles sont très puissantes mais pourtant très délicates et affectueuses. Nous les verrons sur scène interagir avec des poneys ce qui est exceptionnel". Le spectacle donne également à voir un numéro de chien dressé, une roue de la mort, un ventriloque mais aussi bien sûr des acrobates et des jongleurs.

Noël chez Medrano: une leçon de fraternité

Le cirque Medrano investit simultanément quatre villes de France avec un spectacle différent spécialement concocté pour Noël à Marseille, Nantes, Strasbourg et Rouen. "C'est une formidable ingénierie, explique Christophe, et une véritable arche de Noé". 40 artistes entrent en piste à Rouen et le cirque voyage avec 80 animaux: "14 nationalités sont présentes, souligne Christophe: des artistes ukrainiens, brésiliens, cubains… tous réunis par une même passion: le divertissement. Tous ces artistes s'entendent, se soutiennent et collaborent en bonne intelligence. Le cirque selon Medrano c'est une formidable leçon de fraternité: c'est ça la vraie magie du cirque. Et côté public, le cirque rassemble toutes les générations et fait vibrer d'émotion tous les spectateurs ensemble."

Pratique. Du vendredi 8 au dimanche 31 décembre. Esplanade Saint-Gervais à Rouen. Tarifs 22 à 50€. www.cirque-noel.fr