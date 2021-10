L'Imprimerie Nationale prendra ses quartiers à l'Abbaye d'Ardenne, tout près de Caen !

L’histoire débute en 2008. Alors que Jack Lang devient président de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), installé depuis 2004 sur le site de l’Abbaye d’Ardenne à Saint-Germain la Blanche Herbe, il défend l’idée d’y accueillir un patrimoine historique et technique unique au monde. Cela fait alors quelques années que les collections typographiques (caractères, poinçons et matériel dès le XVIe siècle) du groupe Imprimerie Nationale, qui édite aujourd’hui les passeports biométriques français, reposent dans un hangar de la région parisienne.

“Il nous faut un musée”

Aujourd’hui, cette idée est acquise. Le comité de pilotage, présidé par le préfet Didier Lallement et le président de région Laurent Beauvais, étudie désormais les conditions d’installation d’un tel projet.

L’IMEC et sa directrice générale Nathalie Léger voient les choses en grand : “le projet d’intégration que nous soutenons consiste à installer l’atelier de production de l’Imprimerie Nationale et d’y associer des innovations contemporaines, notamment dans le domaine du numérique. Cela n’a de sens que si un grand musée de l’écriture et de la mémoire des textes ouvre ce patrimoine à un large public. Notre objectif, c’est de faire vivre ces anciens savoir-faire. On confirmera la spécialité de la région en termes de culture écrite, déjà reconnue dans le monde”. Recherche scientifique et animation culturelle associeront les volets de création, de recherche et de médiation vers le grand public.

Encore faut-il que le budget alloué au projet soit à la hauteur des ambitions : treize millions d’euros ont été mis de côté par les différents acteurs institutionnels du projet. Les différents groupes de travail rendront leurs conclusions début 2012.