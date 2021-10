Le promu, plus mauvaise attaque et deuxième plus mauvaise défense du championnat (devant Dijon), n'a obtenu qu'une victoire cette saison. Il reste sur quatre revers consécutifs sans le moindre but marqué. Caen, qui n'a gagné qu'une fois dans la capitale corse en huit matchs, aura un bon coup à jouer, samedi 19 novembre (19h).