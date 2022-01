Caen. Coupure d'électricité à Caen : menaces de blackout pour une partie de l'agglomération

Plusieurs clients d'Enedis ont été privés d'électricité en fin de la matinée de ce jeudi 7 décembre 2017. Sur le plateau nord de Caen, plusieurs feux tricolores n'affichaient plus aucune couleur au niveau du CHU, perturbant la circulation. Certaines radios, dont Tendance Ouest, ne pouvaient plus non plus émettre leur programme sur certaines fréquences. L'usine Renault Trucks de Blainville-sur-Orne a également été privée d'électricité. Le centre commercial Mondeville 2 en a aussi manqué, pendant près de 45 minutes à partir de la mi-journée avant un retour du courant vers 12h45.

Négociations en cours

À l'origine de cette panne, le blocage d'un poste source par plusieurs militants CGT sur le site de Ranville. Représentants syndicaux et directions des fournisseurs d'accès doivent se réunir sur le plan national à 15h cette après-midi, au sujet de cette crise. Des hausses de salaires sont demandées. "Avec le blocage de Ranville, ce sont 200 postes électriques qui ont été touchés", explique Bruno Prepoleski, coordinateur régional CGT en Normandie. "En fonction de l'avancée des négociations, il pourrait y en avoir d'autres".

A LIRE AUSSI.

Nouvelles sanctions sévères de l'ONU contre la Corée du Nord

Syrie: pénurie d'eau à Damas, la trêve mise à mal par les combats

Coup d'envoi de la grève des routiers contre la réforme du travail