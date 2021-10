Grâce à des financements européens : l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale dela Croix Rouge, basé à Alençon, reçoit actuellement une délégation malienne qui vient se former : soutien pédagogique, gestion d’un institut de formation, … Ce stage dure 3 semaines, mais le programme d’échange dure 3 ans … et la prochaine fois, ce sont des étudiants maliens qui viendront se former à Alençon.