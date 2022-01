Caen. Un centre de formation agréé pour le Caen Basket Calvados en 2018 ?

Le Caen Basket Calvados s'adapte à la Pro B. Depuis la fin du mois d'août 2017, le club caennais a mis en place un centre de formation, obligatoire à ce niveau, mais pour l'instant il n'est pas encore agréé par la Ligue nationale de basket. Si tous les critères sont remplis, il devrait l'être à l'été 2018. "C'est une véritable accélération du projet de formation, explique Jérémie Lecavelier, directeur du centre de formation, il nous faut maintenant remplir le cahier des charges".

Trois grands critères

Il y a trois grands critères : le sportif, le médical et le scolaire. "On doit leur permettre la double formation sport-études. L'insertion professionnelle des jeunes est la priorité n°1 dans le basket ou non". Actuellement, les 12 joueurs en formation, âgés de 14 et 21 ans, sont scolarisés au lycée Victor Hugo de Caen, partenaire du centre de formation. "À termes, nous aimerions faire partie du pôle sportif du lycée Laplace", ajoute Jérémie Lecavelier. Parmi les autres exigences, le centre de formation doit assurer le suivi médical de ses protégés avec un médecin et un kiné sous convention. Au niveau sportif, le volume d'entraînement doit atteindre les 10 heures par semaine, le centre doit accueillir entre 10 et 20 joueurs et ils doivent jouer dans des équipes de Nationale (soit U18 soit Nationale 3). Avec l'agrément, le centre espère avoir un créneau d'entraînement au Palais des sports de Caen pour s'entrainer sur du parquet.

Un gage de qualité

"Devenir un centre agréé par la Ligue Nationale de Basket est un gage de reconnaissance et de qualité pour le club et surtout ça constitue un vivier de joueurs pour l'équipe professionnelle". A ce jour 11 des 12 joueurs sont caennais. Un ancrage local qui restera si le centre obtient l'agrément. Devenir un centre de formation de Pro B coûte au club 180 000 euros par an. "Il y a la rémunération des encadrants, de l'hébergement, des transports et des frais médicaux", complète Jérémie Lecavelier.