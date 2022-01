Bricquebec. Panne internet et téléphonique dans la Manche : "nous étions coupés du monde !"

"Nous étions comme coupés du monde !" C'est le constat d'Aline Alexandre, gérante d'un magasin de vente et réparation hifi et électroménager à Bricquebec (Manche). Comme la majorité des commerçants de la commune, elle a subi une panne de réseaux à partir du lundi 4 décembre, 14h. "Une entreprise qui réalisait des travaux d'enfouissement de réseaux au village Sainte-Anne a sectionné par accident le réseau cuivre (téléphone et ADSL) et la fibre optique" explique Orange, qui précise que cela a également impacté une antenne mobile.

De quoi compliquer les affaires de plusieurs entreprises, privées de connexion web et donc de terminaux bancaires. "80% des paiements se font par carte, désormais, indique Jean-Pierre Lalande au tabac Sainte-Anne, comme quoi on dépend vraiment du système ! Un petit problème... et on est paralysés !".

L'ensemble des abonnés a pu retrouver téléphone et internet mardi 5 décembre, à 16h, soit environ 24 heures après le début de la panne.

