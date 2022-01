Fécamp. Souvenir: Johnny Hallyday en concert à Fécamp en 1975 [photos]

Quand Johnny Hallyday se produit à Fécamp en juillet 1975, c'est déjà une star. Il a déjà vendu 30 millions de disques et est monté sur scène devant plus de 35 millions de spectateurs. En tout cas à en croire la presse de l'époque.

Concert sous chapiteau

Johnny Hallyday est venu à Fécamp le jeudi 17 juillet 1975 à l'occasion de la Kermesse de la bière, un concert sous chapiteau devant 3 500 spectateurs. C'était sur le plateau Saint-Jacques, sur les hauteurs de la ville. Johnny était évidemment la tête d'affiche. Il s'est produit vers 23h après le passage de l'orchestre bavarois Die Bayerische Tanz, les danseuses Gay and Go Girls, l'orchestre Peter Laurens et la chanteuse Nellie Laurence.

De nombreuses photos témoignent du passage de Johnny Hallyday à Fécamp. Des documents librement consultables à l'espace numérique de la salle de lecture des archives de la Maison du patrimoine à Fécamp.

Galerie photos :

