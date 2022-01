Hors Normandie. Découvrez : James Hype – More Than Friends (feat. Kelli Leigh)

Un nouveau talent clubbing atteint les sommets des Charts anglais, et arrive en France: James Hype!

Après s'être produit comme DJ pendant de nombreuses années, James Hype a commencé à créer sa propre musique il y a peu. Classé très rapidement dans le TOP 10 anglais, "More Than Friends" est un puissant titre house qui vous fera bouger facilement!



James Hype – More Than Friends (feat. Kelli Leigh)

Le jeune producteur a fait ses premiers pas dans les clubs du Nord de l'Angleterre avant de se faire remarquer derrière les platines, mais aussi grâce à ses bootlegs.

Soutenu par BBC Radio 1, la radio du service public britannique, James Hype a pu faire ses armes en produisant de nombreux remixes sur de grands labels.



More Than Friends / Don't Let Go!

L'air de "More Than Friends" vous dit-il quelque chose? Vous avez peut-être reconnu un air datant de 1996. James Hype avait alors 7 ans quand le Girls-Band "En Vogue", chantait "Don't Let Go (Love)"

Ce grand classique a été sublimé par la voix de Kelli Leigh dans la version modernisée.

