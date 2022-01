Caen. Congrès national des sapeurs-pompiers : le Calvados candidate pour 2021

Le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) et l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Calvados ont annoncé vendredi 1er décembre 2017, leur candidature commune pour organiser le 128e congrès national des sapeurs-pompiers qui se tiendra en octobre 2021. La Ville de Caen soutient cette candidature et mettra ses infrastructures à disposition de cet événement.

Mettre l'accent sur la jeunesse et le numérique

Si la candidature est retenue, ça sera la première fois que le Calvados organisera ce congrès. Sur quatre jours, 3 500 sapeurs-pompiers de toute la France sont attendus ainsi que 50 000 visiteurs. L'objectif est de montrer et expliquer le monde des sapeurs-pompiers au grand public.

"C'est avant tout une belle aventure humaine que de pouvoir organiser cet événement. Nous allons mettre en avant plusieurs atouts, notamment la jeunesse et le numérique. Nous aimerions aussi que des sapeurs-pompiers étrangers se joignent à nous", explique le capitaine Patrick Blanchet, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Calvados.

Le dossier de candidature doit être rendu et finalisé au printemps 2018 pour un choix avant la fin de cette même année.