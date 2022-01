Caen. Contrats aidés : le secteur associatif de Caen se mobilise

Le secteur associatif de Caen (Calvados) et de l'agglomération se mobilise. Bousculées depuis la rentrée de septembre 2017 par la fin des contrats aidés et la hausse des charges, les associations ont décidé de créer le "Collectif des associations en mouvement". Une quarantaine de structures en sont membres et elles se sont réunies mercredi 29 novembre 2017 à la Centrifugeuz dans le quartier du Chemin Vert.

Le collectif associations en mouvement était réuni à la Centrifugeuz à Caen, mercredi 29 novembre 2017. - Margaux Rousset

Parmi ces associations, la crèche parentale Molécules, situé à Epron, près de Caen. 28 enfants sont accueillis chaque jour et cinq salariés sont employés en CDI. Au mois de juillet, l'embauche d'un cuisinier en contrat aidé leur a été refusée et l'association a vu ses charges augmenter de 17%, soit 40 000€. "Ça rend la crèche déficitaire et notre modèle associatif n'est plus viable, explique Clotilde Vital Durand, vice-présidente de la crèche Molécules, on n'a pas été prévenu et préparé pour gérer cette transition. Cet été ça a été compliqué pour tous les membres du bureau, on se demandait comment allait se passer la rentrée".

Revoir son modèle économique ou mettre la clé sous la porte

Quatre contrats aidés ont été supprimés. Deux sont déjà partis, un autre se termine à la fin du mois de janvier 2018 et le dernier se termine en juin 2018. Un poste en CDD a été créé pour pallier le non-renouvellement d'un contrat aidé. "Par exemple, nous avons eu des arrêts maladies dus à la période hivernale et un jour les parents ont dû venir chercher les enfants plus tôt à la crèche faute d'effectif suffisant pour encadrer les enfants".

Grâce à leur trésorerie, la crèche peut envisager son futur jusqu'en décembre 2018. "Mais il faut revoir absolument notre modèle économique au risque de mettre la clé sous la porte".