Caen. [Notre dossier] A Caen, les jeux de société sortent de la maison

Entre un croque-monsieur et une pinte de bière, les clients lancent les dés et avancent les pions. Les jeux de société sortent du cocon bien douillet de la maison pour se retrouver dans le cadre tout aussi accueillant des bars. Stratégie, ambiance, jeux de rôle, équilibre… il y en a pour tous les goûts.

Sur le port de Caen, la collection de jeux du bar-restaurant Le Newport commence à être importante. "Je n'ai pas tout compté mais on doit être autour des 400 jeux", explique Damien Botté, serveur et adepte des jeux de plateau. Tout a commencé il y a quatre ans, "j'avais une quarantaine de jeux chez moi mais je ne jouais plus régulièrement alors je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire profiter les clients", rigole-t-il.

C'est surtout l'après-midi, après le rush du service, que les fidèles se retrouvent. "On a un noyau dur. Ils sont une quinzaine et viennent régulièrement et ils expliquent même parfois les règles à d'autres". Il y a ceux qui apportent leurs propres trouvailles et ceux qui étaient là pour un repas ou un verre et qui finissent par se prendre… au jeu.

Bénéficier d'une expertise

"On va dire qu'on est un bar avec option amusement", analyse Damien Botté. Le Newport développe cette thématique à fond. "Le mardi, la soirée est consacrée aux jeux, le jeudi c'est soirée quiz avec de vrais buzzers et on propose au moins une fois par mois des soirées à thème". Et ça fonctionne, puisque le restaurant affiche souvent complet ces soirs-là.

Pauline Macon et Paul Garandel, tous deux passionnés de jeux de société, gèrent La Taverne Ludique au 143ter rue de Bayeux. - Margaux Rousset

D'autres établissements sont plutôt des lieux de jeu, option bar. Comme la toute nouvelle Taverne ludique, située au 143ter rue de Bayeux. Les aficionados y trouveront leur compte. 179 jeux pour tous les âges sont proposés dans une grande bibliothèque. "Comme le nom l'indique, on a voulu créer un univers ludique, familial et surtout convivial", explique Pauline Macon gérante du lieu avec Paul Garandel. Les petits plus? L'expertise. "Nous sommes animateurs et surtout passionnés, alors on prend le temps d'expliquer les règles, de conseiller les familles ou amis sur quels jeux choisir pour que tout le monde puisse participer", avance Paul Garandel. Les deux gérants connaissent à eux deux les règles de plus de 800 jeux. "Dans une boutique, il y a certes un grand choix mais on ne peut pas tester avant d'acheter et à 40 € le jeu… ça peut facilement rebuter. Alors qu'ici, on cherche, on teste et on repose".

Un rôle social

Revenir à l'essence même du divertissement, c'est aussi le but de ces endroits. "Depuis 2008, il y a un véritable engouement qui s'est créé, les gens veulent passer du bon temps ensemble même lorsqu'ils ne se connaissent pas", remarque Pauline, passionnée de jeux vidéo en ligne. "Ça change, les gens ne sont plus seuls devant leur écran. Ici, on se commande un croque-monsieur et une bière et c'est parti. C'est comme à la maison".

À Caen, de nombreux événements réunissent les adeptes et les novices. À l'image du "festival du jeu et de l'imaginaire", dont la huitième édition a eu lieu le week-end du 24 au 25 novembre. Organisé par l'association "Jouons ensemble", 760 personnes étaient réunies sur deux jours à la MJC du Chemin Vert. Outre le fait de s'amuser, le but est aussi de mettre à une même table un groupe de personnes avec des gens venus seuls. La ville de Caen s'inscrit aussi dans ce créneau avec "la nuit du jeu", dont la cinquième édition a eu lieu à la fin du mois de septembre à l'Hôtel de Ville. À la question "Caen joues-tu"? La réponse est facile: partout et tout le temps.

Le festival du jeux et de l'imaginaire a réuni 760 personnes à la MJC du Chemin Vert pour sa huitième édition. - Margaux Rousset