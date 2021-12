Hors Normandie. Thomas Pesquet débarque au Futuroscope

2018 sera placée sous le signe de la découverte spatiale au Futuroscope. Après son passage dans le parc d'attractions en novembre dernier, Thomas Pesquet tiendra le haut de l'affiche, avec un film de 25 minutes, qui promet de présenter des images inédites de son expédition sur la station spatiale internationale.

Intitulé "Dans les yeux de Thomas Pesquet", le court-métrage reviendra sur les grandes étapes de cette épopée spatiale, sous la forme d'un journal de bord, que narrera Thomas Pesquet lui-même. Dans ce récit, l'astronaute souligne la beauté, mais aussi la fragilité de la planète.

Pour une immersion complète, le film sera diffusé en 4K, avec un son spatialisé, dans le Kinémax, muni du plus grand écran de cinéma d'Europe.

Positionné autour de thèmes tels que le futur et le rêve des Hommes, le Futuroscope a toujours donné une place prépondérante à l'espace dans ses animations. En 1999, le parc de Poitiers a inauguré le plus grand planétarium de France. Dix ans plus tard, l'attraction "Chocs cosmiques" à laquelle participe le comédien Lorànt Deutsch propose une immersion dans l'espace avec humour. Rappelons enfin que le Futuroscope a diffusé le premier film Imax 3D tourné dans l'espace et produit par la Nasa.

