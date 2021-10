Séquestration, violence : faute de preuves, 4 prévenus relaxés à Alençon

4 hommes, âgés de 32 à 59 ans, issus de la communauté des gens du voyage, maintenant sédentarisés à Echauffour, comparaissaient ce mercredi devant le tribunal correctionnel d’Alençon.

Le 30 octobre ils avaient séquestré, violenté, le frère d’un ami, chez lui à Mahéru, près de Moulinla Marche.Lesprévenus n’avaient pas appréciés qu’il bavarde sur leur cas dans le cadre d’une enquête de gendarmerie sur des cambriolages récents sur ce secteur . Faute de preuves, ils ont été tous les 4 relaxés. Les avocats des prévenus ont notamment mis en avant des « témoignages de complaisance » de la partie adverse, et l’absence de preuves matérielles.

les Assises de l’Orne se poursuivent. Depuis mardi matin, à huis clos, se déroule le procès d’un homme âgé de 37 ans, accusé de viol et agression sexuelle sur une mineure de 15 ans. Les faits s’étaient déroulés à Alençon en 2007. Le verdict sera rendu dans la soirée....

...Et on va se bousculer et veiller tard, en correctionnelle au palais de justice d’Alençon. Pas moins de 36 affaires de vols, violences, usurpation d’identité ou conduite sans permis ou sous état alcoolique, seront jugées.