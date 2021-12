Rouen. Bouchons 276 sensibilise des détenus à sa cause à Rouen

À l'origine de l'action de prévention menée par Bouchons 276 à la maison d'arrêt Bonne Nouvelle de Rouen, la demande d'un détenu, Franck, âgé de 51 ans. "J'ai eu connaissance des actions de Bouchons 276 par le journal, explique-t-il. Je me suis dit qu'avec tous les bouchons perdus dans la cour ici, on pouvait mettre quelque chose en place. C'est aussi un moyen de montrer aux personnes de l'extérieur ce que peuvent faire les détenus." C'est par courrier qu'il s'adresse directement au président de Bouchons 276, Dab Delaporte. "J'aimerais mettre en place, ici en détention, un système de récupération des bouchons en plastique", lui écrit-il.

Une tonne de bouchon potentielle

Déjà habitué des opérations de sensibilisation en écoles, Dab Delaporte a tout de suite pris contact avec les autorités pour organiser ce rendez-vous. "Pour nous, que ce soient des détenus ou des élèves, c'est la même chose. Ils ont été attentifs et ils ont posé des questions". Le président de Bouchons 276, cette association qui collecte et fait recycler des bouchons pour financer des projets à destination de personnes en situation de handicap en Normandie, a aussi flairé une opportunité, avec potentiellement 700 détenus qui pourraient se mobiliser pour cette cause. "On va collecter peut-être une tonne de bouchons, si tout le monde s'y met, cela peut aller très vite. On pourra peut-être financer une aide l'an prochain grâce aux bouchons collectés sur cette maison d'arrêt", explique-t-il avec son entrain naturel.

Une collecte au sein de la maison d'arrêt ?

En une heure, la présentation est faite. Quels types de bouchons peuvent être récupérés, comment sont-ils traités, quels projets permettent-ils de financer... Tout y passe devant une dizaine de détenus intéressés. "On pourrait utiliser le canal vidéo interne de la prison pour sensibiliser les détenus", lance l'un. "Si des collègues à des postes stratégiques s'y mettent, les cantiniers ou ceux qui ramassent les poubelles, cela pourrait très bien marcher", dit un autre. Ne reste plus qu'à organiser la collecte pour qu'elle soit totalement adaptée au milieu carcéral. "Les points de collecte doivent être accessibles aux détenus mais aussi protégés. On doit pouvoir les contrôler", détaille Malou Conan-André, directrice adjointe de la maison d'arrêt. C'est à la direction qu'il revient maintenant de définir les modalités possibles de cette collecte dans les prochaines semaines.

• Bonus audio : le reportage de Tendance Ouest :



Bouchons 276 à la maison d'arrêt Impossible de lire le son.

