Magie. Le marché de Noël prend à nouveau ses quartiers à Caen !

Le marché de Noël est devenu un rendez vous incontournable place Saint Sauveur à Caen (Calvados). Pour la plus grande joie des petits et des grands, il est de retour et prend ses quartiers jusqu'au dimanche 24 décembre 2017.

L'arrivée du Père Noël

Près de 60 chalets sont disposés sur la place et chacun rivalise d'originalité pour que vous dénichiez le cadeau idéal ou bien déguster de délicieux produits artisanaux. L'invité d'honneur sur ce marché est bien entendu le Père Noël. Il vous attend dans sa maison jusqu'au 24 décembre ! Et pour que la magie soit à son comble, venez assister dimanche 3 décembre 2017 au spectacle de feu à couper le souffle !

Pratique. Spectacle dimanche 3 décembre de 17h à 18h devant l'Hôtel de Ville. Gratuit.

