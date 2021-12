Opéra. La Flûte enchantée de Mozart à Caen

Dans un décor au sol nu et craquelé, des hommes errent dans un centre commercial désaffecté. Replacée La Flûte enchantée de Mozart dans le contexte d'aujourd'hui, c'est le pari fou mais réussi du metteur en scène David Lescot pour les quatre représentations en décembre 2017 au théâtre de Caen (Calvados).

Une mise en scène futuriste mais qui garde néanmoins sa version originale, en allemand et sur des instruments d'époque, le tout orchestré par l'ensemble des Talens Lyriques dirigé par Christophe Rousset.

La dernière oeuvre de Mozart!

Pour ceux qui souhaitent découvrir l'opéra, la Flûte enchantée est tout à fait propice. On croise sur la scène un dragon, une Reine de la Nuit, un homme-oiseau resté proche de l'enfance, un méchant et ridicule geôlier, des coups de tonnerre et des animaux ensorcelés par la musique d'une flûte magique. Que vous soyez néophytes ou passionnés d'opéra, cette oeuvre qui a traversé les siècles et s'adresse à tous.

Pratique. Dimanche 3 à 17h, mardi 5, jeudi 7 et samedi 9 à 20h. Théâtre de Caen. De 10 à 60 €. Infos au 02 31 30 48 00

A LIRE AUSSI.

Des expériences immersives à l'Opéra de Rouen

Mozart junior, dans l'ombre de son père

Jean-Claude Malgoire, excavateur de musique ancienne

La Scala ouvre sa nouvelle saison avec "Madame Butterfly"

Décès du grand chef d'orchestre français Georges Prêtre