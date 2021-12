L'Aigle. Incendie à L'Aigle : une mère et sa fille secourues

Deux personnes ont été légèrement incommodées par des fumées dimanche 26 novembre 2017 suite à un incendie dans un immeuble de L'Aigle (Orne). Le feu a pris vers 22h dans une chambre d'un bâtiment situé rue Charles Clouet.

Incommodées par les fumées

À l'intérieur, deux personnes ont été secourues. Il s'agissait d'une femme de 28 ans et de sa fille âgée de trois ans. Elles ont toutes les deux étaient légèrement incommodées par les fumées et transférées vers le centre hospitalier le plus proche. Les pompiers de L'Aigle, mais aussi de la caserne de La Ferté Frênel, sont intervenus.

