Saint-Romain-de-Colbosc. Près du Havre des boucs pour éliminer des plantes toxiques

À Saint-Romain-de-Colbosc (non loin du Havre en Seine-Maritime), on utilise des boucs pour se débarrasser d'une plante toxique: la Renouée du Japon. Après avoir utilisé des produits phytosanitaires (sans succès), la communauté de communes Caux Estuaire a fait le choix de l'écologie et ça marche !