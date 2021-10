Plan Fillon : la réaction de Dumont

Dans un communiqué, la député PS du Calvados a fait savoir, que "faute d’avoir le courage de s’attaquer à 10 ans de gaspillages fiscaux, le gouvernement s’enferre dans une politique dangereuse pour l’économie et injuste socialement". Elle assure également que : "La rigueur brutale annoncée construit la prochaine récession en attaquant tous les leviers de la croissance et en sacrifiant le modèle social français. Le gouvernement s’attaque aux plus fragiles en durcissant encore la réforme des retraites, en augmentant la TVA de la manière la plus injuste en touchant au taux réduit, en rognant les prestations sociales et l’assurance maladie. Dans ce contexte, l’annonce d’un simple gel de la rémunération des ministres, et du président de la république (qui s’est augmenté de 172% en début de mandat) est particulièrement inique".