Rouen. Bonne table à Rouen : le Zèbre à pois, rue de la Champmeslé

Le Zèbre à pois ne pourrait pas mieux porter son nom. Tout, dans la décoration de ce petit bistrot, rappelle le noir et le blanc du pelage de cet animal d'Afrique. Y compris dans les motifs des boules de Noël qui tombent déjà du plafond en prévision des fêtes de fin d'année. La salle est plutôt petite, mais on y trouve facilement une place pour s'installer. Et les serveurs, directs et amicaux, sont là pour nous mettre dans l'ambiance : ici, on ne fait pas de chichis !

La tourte, spécialité de la maison

Du côté de la carte, on retrouve les classiques croque-monsieur et un plat du jour. Mais ce qui nous amène, c'est la tourte. LA spécialité de la maison. Comme nous l'explique notre serveur, il s'agit d'une base de gratin dauphinois et de petits légumes, agrémentés ensuite de poissons, de viandes ou de fromages. Parmi les cinq ou six recettes proposées, j'opte pour la tartiflette. La tourte est bien crémeuse, et les petits lardons et le fromage s'y mêlent parfaitement. Tout comme le porc et le roquefort dans la recette choisie par mon collègue. Servie avec de la salade, la portion nourrit son homme !

Mais il reste bien de la place pour une petite douceur sucrée ! Le crumble à la rhubarbe, tiède, croustillant et sucré juste comme il faut ravit mon collègue. Pour ma part, la crème au chocolat maison est un délice. L'épaisse couche de chantilly, le coulis de chocolat et les petites amandes grillées finissent de me convaincre. Pour 17,20€ avec une boisson, cette pause-déjeuner vaut le détour.