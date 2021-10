La colère des producteurs de pommes et de poires qui livrent leur production à la cidrerie Préau, à Mantilly, dans le sud-Bocage. De 10 à 15.000 tonnes par an. Les producteurs ne savent pas encore à quel prix ils seront payés . Ils dénoncent aussi des créneaux de livraison compliqués, et les motifs d’agacements se multiplient. Une délégation a rencontré la direction de la cidrerie lundi après midi, mais sans avancée significative. Les deux parties doivent se revoir en ... mars !