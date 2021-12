Caen. Restos du coeur : combien de repas distribués en Normandie ?

L'humoriste Coluche, mort en 1986, les a créés il y a 32 ans en 1985 : les Restos du Coeur repartent en campagne pour cet hiver 2017-2018, à partir de ce mardi 21 novembre 2017. Les premières distributions d'hiver vont donc avoir lieu dans les centres de Normandie, comme partout ailleurs en France.

Plus de 7 millions de repas, 3 000 bénévoles

Les Restos du Coeur en Normandie, ce sont 659 229 repas distribués chaque année dans l'Orne, 682 131 dans la Manche un million dans l'Eure, 1 231 414 dans le Calvados et 3 512 573 en Seine-Maritime. C'est logiquement dans ce dernier département que le nombre de bénéficiaires est le plus important (13 777), soit près de deux fois plus que dans le Calvados (7 640).

"Nous verrons certainement encore cette année une augmentation du nombre de repas distribués", s'attend Joel Vannier, responsable de l'antenne des Restos de L'Aigle dans l'Orne. Et de rappeler le besoin permanent de bénévoles : "Nous recrutons tout au long de l'année". En Normandie, si les Restos tournent, c'est aussi grâce à la mobilisation de plus de 3 000 bénévoles.

