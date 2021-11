Mobilisation : les chiffres

La police compte 25 000 manifestants à Caen jeudi à midi, des chiffres assez proches de la dernière mobilisation. A Saint-Lô, on estime le rassemblement entre 3000 et 5000 personnes. A Cherbourg, la police a décompté 12 100 manifestants, les syndicats 17 000.



Six syndicats ont appelé à descendre dans les rues jeudi 23 septembre. Un rassemblement qui a débuté ce matin à Caen, Lisieux, Saint-Lô, Granville et Coutances, et qui s'étend cet après midi à Avranches, Falaise et Vire.



