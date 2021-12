Caen. Deux Zénith en Normandie pour Julien Doré

Il est en Normandie deux fois, en l'espace de quelques jours. Mercredi 15 novembre 2017, Julien Doré est sur la scène du Zénith de Rouen (Seine-Maritime). Vendredi 24 novembre 2017, c'est le Zénith de Caen (Calvados) qui l'accueille à son tour. L'occasion pour Tendance Ouest de rencontrer le chanteur.

Vous avez démarré une nouvelle tournée il y a six jours. Dans quel état d'esprit êtes-vous?

"C'est une joie. Et en même temps, c'est une joie de courte durée. C'est dix-huit concerts… Dix-sept demain. Jusqu'à Bercy au mois de décembre."

Que donnez-vous à voir sur scène, de différent?

"D'un point de vue musical, c'est extrêmement différent du disque. À chaque fois que nous partons en tournée, on retravaille totalement les arrangements des chansons. Certaines sont développées, prennent une presque une seconde vie. Il y a d'autres atmosphères. Parfois, nous en transformons d'autres en acoustique. Et puis, il y a aussi la mise en scène, au coeur de ce décor-là. Il m'a demandé beaucoup de travail dans le sens, presque, d'une réflexion théâtrale."

Vous serez à Caen le vendredi 24 novembre 2017. C'est aussi le jour de sortie d'une édition limitée de votre album "&".

"Pour cette édition limitée, j'ai visualisé une boîte. Il y a à l'intérieur un CD live. Autant, je ne voulais pas qu'il y ait d'images de ce spectacle, autant je voulais que seuls les yeux qui l'avaient vu puissent en retenir quelque chose. Et puis, il y a d'autres surprises… Un petit livre où je réunis les échanges les plus drôles, absurdes, émouvants etc. que j'ai pu avoir sur Twitter, un livre de photos inédites que j'ai retravaillé avec du dessin mais aussi le documentaire qui retrace l'histoire du disque. Et puis, il y a cette boîte. Cet objet. J'ai travaillé sur un lenticulaire pour la pochette."

Ce n'est un secret pour personne. Vous aimez vous isoler pour composer, dans les Alpes du sud. La Normandie pourrait-elle un jour être une terre d'exil, pour écrire?

"Ah non, ma terre d'exil, c'est mon Sud… Les Cévennes, la Camargue… Mais pour le coup, j'ai quand même un lien assez fort depuis pas mal d'années avec la Normandie. Un de mes musiciens, avec qui je co-compose, Darko, vit à Évreux. Et Mathieu, mon batteur, est originaire de Rouen."

Pratique. Mercredi 15 novembre 2017, Zénith de Rouen (20h), de 29 à 60€. Vendredi 24 novembre 2017, Zénith de Caen (20h), de 29 à 60€.

