Caen. A Caen, le Calvados revisité en cocktails pour le populariser

Le Calva, ce n'est pas que le digestif sorti par papi après un repas de famille et peut, comme le rhum ou le whisky, retrouver ses lettres de noblesse. Pour dépoussiérer l'image de cette boisson locale, l'IDAC (l'Interprofession des Appellations Cidricoles) lance à partir du jeudi 16 novembre 2017 la première édition du Calvados Time. 14 barmen de la rue Écuyère à la place Saint-Sauveur à Caen ont accepté de relever le défi et de créer de nouveaux cocktails pour faire découvrir ou redécouvrir le Calvados aux Caennais.

De belles découvertes

Chez certains, comme au restaurant Chez François, il sera fruité. Chez d'autres, comme au Café Mango, il sera même branché et un brin exotique. Cannelle, châtaigne ou aloe vera… Chacun y va de son petit ingrédient pour pimenter le Calvados. "On l'avait un peu mis au placard, reconnaît Julier Tréton, qui a imaginé une recette "Esprit d'automne" chez François. Pourtant, c'est un alcool assez sympa à travailler. Il a une grosse attaque mais la pomme ressort derrière. Tout est en fait possible avec le Calvados, on ne s'était juste jamais vraiment penché dessus."

Enthousiasme partagé par Matthieu Durand, du Café Mango, vrai passionné qui a lui découvert le Calva en travaillant avec le chef barman du Normandy Barrière de Deauville. "On peut faire de belles découvertes en cocktail, en le mariant avec des notes sucrées, des jus de fruit originaux, d'autres liqueurs", assure-t-il.

Rendre le Calva aux Normands

La découverte, c'est justement l'objectif de l'opération. "C'est un alcool très populaire à l'étranger, surtout en Allemagne, Belgique, et même aux États-Unis, explique Jean-Luc Pignol, président de la section Calvados de l'IDAC. À Paris, une vraie mode se créer et pourtant, il n'a pas sa place dans les bars normands."

Actuellement, plus de 50% de la production de Calvados par à l'export. "Il faut que l'on se batte pour notre notoriété nationale", insiste-t-il. Et pour faire vivre le Calvados en Normandie, l'IDAC devrait régulièrement proposer de nouvelles activités de ce type.

Pratique. Du 16 au 25 novembre. Tarif unique : 7€.

