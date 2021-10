foot, ligue 2 la rencontre Laval Guingamp le 2 décembre en fil rouge sur la chaine de télé CFoot

Foot, Le match de ligue 2 entre Laval et Guingamp, le 2 décembre, sera retransmis par CFoot ! c’est La chaîne de la Ligue de Football Professionnel qui, pour la deuxième fois de cette saison, choisi une rencontre des lavallois comme match fil rouge d'une soirée Ligue 2, pour la 16ème journée du championna

Le stade lavallois qui termine et peaufine son nouveau site internet... Outre un nouveau design aux couleurs du club, le contenu sera enrichi en infos, actualités , analyses des matchs, avec des vidéos. Un site interactif aussi, avec une Fan Zone pour les plus fervents supporteurs... et une boutique en ligne pour se vêtir en tango et noir de la tête au pied .....Ce nouveau site sera mis en ligne le 15 novembre.